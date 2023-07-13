«Убить и закопать»: стримерша Жади угрожала сыну в прямом эфире, за что попала в СИЗО

Стримерша Жади из Тюмени уже не раз вызывала критику у жителей города из-за отношения к сыну и его публичному унижению. Последний прямой эфир позволил вмешаться правоохранительным органам и поместить женщину в СИЗО, сообщает nashgorod.ru .

Суд принял решение, что до 11 сентября тюменская стримерша Жади будет находиться в СИЗО. Матери предъявили обвинение по статье «Истязание». Она не раз оскорбляла своего сына в своих прямых эфирах. В момент последний записи женщина угрожала ребенку, говорила, что его убьет, а потом закопают. Это стало поводом для вмешательства правоохранительных органов.

Известно, что стримерша и ее муж употребляют спиртные напитки. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.