Убраться можно, но пикник устраивать нельзя: как не превратить поминовение усопших в посиделки на траве

Радоница в 2026 году выпадает на 21 апреля. Многие россияне по привычке спешат в этот день на кладбище, чтобы навестить ушедших родных. Однако, как пояснил REGIONS священник Владислав Береговой, первым делом в этот праздник нужно отправляться совсем не туда. Батюшка подробно объяснил, как правильно провести день особого поминовения усопших и что делать на погосте, если все-таки решить туда поехать.

Почему важно идти в храм, а не на кладбище? Радоница — это девятый день после Пасхи. Сама этимология названия, как подчеркнул Береговой, происходит от слова «радость». Праздник напоминает верующим о необходимости разделить с усопшими радость Воскресения Христова и общего ожидания воскресения мертвых (о чем, кстати, поется в Символе веры). Поэтому первым делом, по словам священника, нужно отправиться в церковь, а не на погост. Это день радости, а не повод для скорби и слез по тем, кто ушел.

«На Радоницу необходимо идти в первую очередь не на кладбище, а в храм для того, чтобы причаститься на божественной литургии, помолиться на Великой панихиде, подать записочки, поставить свечи, принести продукты на панихидный столик. После того, как вы помолитесь о своих усопших в храме, на кладбище идти необязательно, но возможно», — объяснил батюшка.

Если же после службы человек все-таки поехал на кладбище, не стоит превращать этот визит в пикник, продолжил Береговой. На месте следует еще раз помолиться об усопших родственниках. Практически на каждом погосте в Радоницу, по его словам, дежурит священник. Его можно попросить совершить заупокойную литию прямо на могиле.

«Если батюшка не нашелся, можно прочитать литию самостоятельно, ее можно найти в интернете в том варианте, который читается мирянами. Можете почитать над могилой Евангелие, особенно описывающее эпизоды Воскресения Спасителя. Можете почитать и спеть Пасхальный канон или Часы Пасхи», — добавил отец Владислав.

Отдельно батюшка остановился на народной традиции приносить на кладбище конфеты и куличи. Этот обычай, пояснил он, имеет смысл только в одном случае: если по погосту ходят нуждающиеся люди, которые собирают снедь и при этом молятся о тех, на чьей могиле взяли угощение. Поэтому, предупредил священник, не надо нести на кладбище зачерствевшие куличи и испорченные яйца.

«Этой едой питаются не усопшие, не превращайте молитву об усопшем в языческую тризну», — подчеркнул батюшка.

Также на Радоницу, по словам Берегового, можно убраться на могиле родственника. Хотя сделать это, строго говоря, следовало задолго до Пасхи и Страстной недели. Но если такой возможности не было, добавил он, прибраться можно и в этот день — ничего зазорного в этом нет. Главное, резюмирует священник, помнить о смысле праздника: делить радость, а не скорбеть.

«Главное — не забыть, что в этот день мы приходит на кладбище не для того, чтобы прибраться и поплакать, а для того, чтобы помолиться», — заключил батюшка.

Ранее сообщалось, почему Радоница называется «радостью» и что нельзя делать на кладбище.