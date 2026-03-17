Пасха для ушедших: почему Радоница называется «радостью» и что нельзя делать на кладбище

Православные верующие, включая жителей Тульской области, готовятся встретить Радоницу — особый день поминовения усопших. В 2026 году праздник приходится на 21 апреля. Дата эта переходящая и напрямую зависит от Пасхи: Радоницу всегда отмечают во вторник, следующий за Светлой седмицей. В церковном календаре этот день также называют вторником Фоминой седмицы.

Само название праздника происходит от слова «радость», что глубоко символично. Оно отражает веру христиан в воскресение и вечную жизнь. В течение всей Пасхальной недели заупокойные службы в храмах не проводятся, так как это время торжества жизни над смертью. Радоница же становится первым днем, когда верующие могут разделить пасхальную радость со своими ушедшими родными.

Корни этого праздника уходят в дохристианские времена, когда восточные славяне почитали память предков. С принятием православия древние традиции обогатились церковными обрядами. Главное, что рекомендуют священнослужители тулякам в этот день, — посетить литургию и панихиду в храме, а затем отправиться на кладбище, чтобы привести в порядок могилы и помолиться за близких.

Важно помнить, что церковь не одобряет оставление еды или алкоголя на захоронениях, считая это пережитком языческих суеверий. После посещения кладбища многие семьи собираются за спокойным поминальным ужином, вспоминая добрые моменты из жизни родных. Помимо Радоницы, в православном календаре есть и другие специальные дни поминовения — родительские субботы.

Ранее сообщалось, что верующим россиянам следует отказаться от дорогих памятников на могилах.