Участки элитного поселка в Подмосковье уйдут с молотка

В конце ноября состоятся торги, на которых выставлены земельные участки с недостроенными коттеджами в элитном поселке «Барвиха-Вилладж», сообщил REGIONS.

По информации издания, на предыдущем аукционе заявки отсутствовали. Арбитражный управляющий оценил три участка общей площадью 5,2 га в 1,46 млрд руб. История недостроенного элитного поселка «Барвиха-Вилладж» началась в 2007–2008 годах. В этот период холдинг «Миэль» привлек от инвесторов от $70 до $80 млн на реализацию проекта. Однако уже в 2009 году строительство было внезапно прекращено, в результате чего десятки вкладчиков лишились своих средств.

В июне 2025 года Замоскворецкий суд Москвы вынес заочный приговор, назначив основателю компании Григорию Куликову и вице-президенту Савелию Орбанту по семь лет колонии за хищение более 85 млн руб. Оба фигуранта успели покинуть территорию РФ до возбуждения уголовного дела.

По данным издания, недостроенный поселок продолжает создавать проблемы для жителей Барвихи. Заброшенная территория привлекает внимание маргинальных элементов и стала опасным местом для времяпрепровождения местных подростков. Жильцы неоднократно обращались к властям с требованием ограничить доступ на объект.

«Направлены обращения в УМВД России по Одинцовскому г.о. с просьбой об оказании содействия в регулярном патрулировании объекта, предотвращения доступа несовершеннолетних на объект и прилегающий к нему земельный участок, а также конкурсному управляющему „Барвиха-Вилладж“ с указанием восстановить ограждение и тем самым закрыть доступ постронних лиц на вышеуказанную территорию», — сообщили в администрации Одинцовского городского округа.

