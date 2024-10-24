Участковый Одинаева рассказала об отношении к женщинам в полиции

В должности участкового девушка работает три года. Анастасия опровергла стереотип о том, что к сотрудникам правоохранительных органов женского пола люди испытывают предвзятое отношение.

«Люди видят, что я сотрудник полиции и не важно — женщина или мужчина», — рассказала Анастасия Одинаева.

Иногда участковому даже помогает то, что она женщина. Видя перед собой девушку, люди начинают как-то спокойнее себя вести. Они будто смягчаются и становятся более расположенными и вовлеченными.

Анастасия рассказала, как проходит ее типичный будний день. Она приходит на работу, получает табельное оружие и служебный автомобиль. После присутствует на инструктаже, где начальник сообщает о происшедших событиях за последние сутки.

Следующий этап — рассмотрение материалов дел и прием обращений от граждан, который иногда предполагает выезд по месту жительства или работы человека. Во время ночных дежурств фронт работы увеличивается — добавляется проверка поднадзорных лиц, состоящих на учете.

Преимущественно участковые выезжают, если в городе произошли кражи магазинов или бытовые конфликты. Нередко обращаются соседи, уставшие от шума и беспорядков жильцов. Однажды девушка благодаря своей внимательности помогла коллегам задержать преступника.

«У меня была интересная ситуация: мы с коллегой поехали на обед, и в какой-то момент в заведение зашли двое мужчин. На одного я обратила внимание, точнее на его татуировки. Приехав в отдел, я увидела его на ориентировке о розыске», — рассказала собеседница NewsNN.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке участковый установил факт имитации изнасилования.