В Новокузнецке женщина имитировала изнасилование по телефону, чтобы подставить мужа. В итоге против нее завели административный протокол, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Женщину ранее уже штрафовали за аналогичное нарушение. В нынешний раз инцидент произошел дома. Супруги находились в квартире вдвоем. Между ними возник конфликт. Супруга расцарапала мужу лицо. Мужчина позвонил на номер единой диспетчерской службы «112» и заявил о происшедшем. Параллельно женщина начала кричать, что ее насилуют и просить о помощи.

По указанному адресу выехали сотрудники правоохранительных органов, которые разобрались в ситуации. Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила, что с семейной парой профилактическую беседу провел участковый.

«Ранее жительница Новокузнецка уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение и была оштрафована на 1 000 рублей», — сообщило ведомство.

Женщина не смогла пояснить, что побудило ее обманывать сотрудников правоохранительных органов. Она призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла контролировать эмоции и действия. Против жительницы Новокузнецка составили административный протокол в связи с заведомо ложным вызовом полиции. Материалы переданы в суд. Сумма штрафа может достичь 1500 рублей.

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