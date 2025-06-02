Участник СВО из Кузбасса перевел мошенникам компенсацию, полученную за ранение

Участник спецоперации перевел мошенникам деньги в размере более 4 млн руб., полученные в рамках компенсации за ранение, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на областную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что военнослужащий РФ находился в госпитале. Мужчина заметил объявление о получении прибыли от ставок на бирже. Он решил таким образом распорядиться компенсацией. Участник спецоперации выполнил требования: установил приложение, прошел регистрацию, указал контактные данные. С мужчиной связался якобы менеджер торговой площадки. Он инструктировал, как перевести деньги.

По данным ведомства, пострадавший наблюдал в личном кабинете за ходом финансовых операций. Он видел, что сначала деньги поступили на счет. Вскоре сумма увеличилась. Деньги, которые были заработаны, якобы можно было перевести на банковский счет.

По информации ведомства, мужчина захотел вывести заработанные деньги. Мошенники начали убеждать его для получения большей прибыли перевести деньги еще раз.

«Удостоверившись, что денег у потерпевшего больше нет, перестали выходить на связь», — сообщил телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными, чтобы не верить мошенническим уловкам.

Ранее сообщалось, что мошенники довели бывшего профессора МГУ до суицида.