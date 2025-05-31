Россиянам дали советы о том, как не попасть в преступную финансовую схему

В условиях роста угроз мошенничества и преступных схем в сфере онлайн-банкинга российский экономист Максим Семов дал рекомендации о том, как гражданам не стать жертвами преступников. В интервью РИА Новости он подчеркнул , что ни при каких обстоятельствах передавать третьим лицам свои платежные карты нельзя.

Эксперт также назвал ряд других простых, но очень эффективных правил безопасности. Так, нельзя сообщать кому-либо свои коды и пароли, связанные с переводами и доступом к личным кабинетам.

Кроме того, необходимо внимательно относиться к предложениям о заработке через перевод чужих денег.

«Вы будете в безопасности, если не пойдете на поводу у лиц, предлагающих заработать, переводя чужие деньги через вашу карту», — сказал Семов.

Также специалист напомнил о необходимости сразу сообщать в поддержку банка о случаях подозрительных операциях на счетах.

По данным Банка России, за третий квартал 2024 года мошенники похитили 9,3 млрд руб. со счетов россиян, причем 40% потерь связаны с онлайн-банкингом и переводами.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России заработают новые меры для борьбы с мошенниками.