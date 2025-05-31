Россиянам дали советы о том, как не попасть в преступную финансовую схему
Экономист Семов посоветовал не передавать средства платежей посторонним
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В условиях роста угроз мошенничества и преступных схем в сфере онлайн-банкинга российский экономист Максим Семов дал рекомендации о том, как гражданам не стать жертвами преступников. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах передавать третьим лицам свои платежные карты нельзя.
Эксперт также назвал ряд других простых, но очень эффективных правил безопасности. Так, нельзя сообщать кому-либо свои коды и пароли, связанные с переводами и доступом к личным кабинетам.
Кроме того, необходимо внимательно относиться к предложениям о заработке через перевод чужих денег.
«Вы будете в безопасности, если не пойдете на поводу у лиц, предлагающих заработать, переводя чужие деньги через вашу карту», — сказал Семов.
Также специалист напомнил о необходимости сразу сообщать в поддержку банка о случаях подозрительных операциях на счетах.
По данным Банка России, за третий квартал 2024 года мошенники похитили 9,3 млрд руб. со счетов россиян, причем 40% потерь связаны с онлайн-банкингом и переводами.
Ранее сообщалось, что с 1 июня в России заработают новые меры для борьбы с мошенниками.