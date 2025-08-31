Участник СВО из Подмосковья и его супруга освятили многолетний брак в церкви

По информации издания, супружеская пара из Серпухова пережила вместе много испытаний. Ветеран пограничных войск Андрей выполняет боевые задачи в зоне СВО. Он прибыл домой на время отпуска, во время которого супруги решили провести обряд венчания в православном Всехсвятском храме.

По данным издания, Мария преданно ждет супруга из зоны спецоперации. Она занимается воспитанием сына Дениса и дочери Екатерины. Женщина посвящает много времени ведению хозяйства, чтобы создавать теплую атмосферу в доме и семье.

По информации издания, супруги живут вместе много лет. Обряд венчания позволил им укрепить союз на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что боец с позывным Ахиллес женился в Подмосковье на своей школьной любви.