Участник СВО из Подмосковья и его супруга освятили многолетний брак в церкви
«МК»: участник СВО из Серпухова и его супруга освятили многолетний брак в церкви
Фото: [freepik.com]
Супруги Андрей и Мария, воспитывающие двоих детей, заключили священный союз во Всехсвятском храме, сообщил «МК».
По информации издания, супружеская пара из Серпухова пережила вместе много испытаний. Ветеран пограничных войск Андрей выполняет боевые задачи в зоне СВО. Он прибыл домой на время отпуска, во время которого супруги решили провести обряд венчания в православном Всехсвятском храме.
По данным издания, Мария преданно ждет супруга из зоны спецоперации. Она занимается воспитанием сына Дениса и дочери Екатерины. Женщина посвящает много времени ведению хозяйства, чтобы создавать теплую атмосферу в доме и семье.
По информации издания, супруги живут вместе много лет. Обряд венчания позволил им укрепить союз на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что боец с позывным Ахиллес женился в Подмосковье на своей школьной любви.