«Дерзкая девчонка была»: боец с позывным Ахиллес женился в Подмосковье на своей школьной любви

В подмосковном Серпухове состоялась трогательная свадебная церемония, которая объединила любовь, верность и служение Отечеству. Ветеран специальной военной операции Иван, известный под позывным Ахиллес, заключил брак со своей избранницей Юлией. Торжественное мероприятие прошло в парке имени Олега Степанова, который считается одной из наиболее престижных площадок для выездных церемоний в городском округе, сообщил REGIONS.

По информации издания, контракт с Минобороны РФ Иван подписал еще во время прохождения срочной службы. После принятия этого решения защитник отправился на передовую. Поступить иначе он не мог, поскольку является представителем военной династии. Его дядя также выполнял свой долг в зоне проведения специальной военной операции.

В настоящее время Иван уже вернулся домой, получив статус ветерана боевых действий. Его личная история напоминает романтический фильм: молодой супруг «наметил» Юлию в будущие жены еще в первом классе. Став старше, продолжил ухаживать за девушкой и в конечном итоге смог убедить ее в серьезности своих намерений.

Церемония бракосочетания стала символическим завершением не только долгого периода ухаживаний, но и сложного этапа службы.

«Дерзкая девчонка была. Очень долго ко мне присматривалась, но я не сдавался», — рассказал Иван.

