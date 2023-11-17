Участники нефтерынка признаются, что ждут отмены запрета на экспорт топлива

Представители нефтерынка ожидают скорейшей отмены запрета на экспорт топлива, но правительство пока об этом даже не думает, сообщает oilcapital.ru .

Участники рынка считают, что запрет на экспорт топлива можно отменять поэтапно. Начать стоит с бензинового. Представители нефтяных компаний пытаются передать этот посыл правительству, но после резкого повышения цен на топливо и возмущения россиян чиновники не хотят рисковать и спешить. Такими данными с изданием поделились участники рынка.

16 ноября вице-премьер по ТЭК Александр Новак провел совещание, посвященное работе топливного рынка. Участники надеялись, что им сообщат об отмене экспорта, но этого не произошло.

Александр Новак выслушал отчеты о состоянии цен на АЗС РФ и призвал присутствующих мониторить ситуацию и дальше. Министерства энергетики и сельского хозяйства проинформировали о стабильной ситуации на топливном рынке. Дефицита нет. Теперь участники рынка ожидают следующего заседания.

Ранее Александр Новак заявил о добровольном сокращении экспорта нефти и нефтепродуктов Россией.