Участники нефтерынка признаются, что ждут отмены запрета на экспорт топлива
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Представители нефтерынка ожидают скорейшей отмены запрета на экспорт топлива, но правительство пока об этом даже не думает, сообщает oilcapital.ru.
Участники рынка считают, что запрет на экспорт топлива можно отменять поэтапно. Начать стоит с бензинового. Представители нефтяных компаний пытаются передать этот посыл правительству, но после резкого повышения цен на топливо и возмущения россиян чиновники не хотят рисковать и спешить. Такими данными с изданием поделились участники рынка.
16 ноября вице-премьер по ТЭК Александр Новак провел совещание, посвященное работе топливного рынка. Участники надеялись, что им сообщат об отмене экспорта, но этого не произошло.
Александр Новак выслушал отчеты о состоянии цен на АЗС РФ и призвал присутствующих мониторить ситуацию и дальше. Министерства энергетики и сельского хозяйства проинформировали о стабильной ситуации на топливном рынке. Дефицита нет. Теперь участники рынка ожидают следующего заседания.
Ранее Александр Новак заявил о добровольном сокращении экспорта нефти и нефтепродуктов Россией.