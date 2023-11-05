Россия добровольно сократит экспорт нефти
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Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в день, сообщил вице-премьер правительства Александр Новак.
Эта мера, принятая по согласованию со странами ОПЕК+, призвана поддержать цены на мировых рынках.
По словам Новака, в следующем месяце будет проведен анализ рынка, после чего решится вопрос о сокращении или увеличении добычи нефти.
Ранее Саудовская Аравия заявила о сохранении параметров добровольного ограничения добычи нефти в объеме 500 тысяч баррелей в день.