Россия добровольно сократит экспорт нефти

Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в день, сообщил вице-премьер правительства Александр Новак.

Эта мера, принятая по согласованию со странами ОПЕК+, призвана поддержать цены на мировых рынках.

По словам Новака, в следующем месяце будет проведен анализ рынка, после чего решится вопрос о сокращении или увеличении добычи нефти.

Ранее Саудовская Аравия заявила о сохранении параметров добровольного ограничения добычи нефти в объеме 500 тысяч баррелей в день.