Участники нефтяного рынка оценили законопроект ГД о расчете топливного демпфера

Участники нефтяного рынка с нетерпением ожидали, пока законопроект ГД о расчете топливного демпфера пройдет все стадии обсуждений перед принятием. Финальное чтение завершено, сообщает oilcapital.ru .

Ранее расчет топливного демпфера происходил таким образом: учитывался коэффициент в размере 0,5. По новым правилам, принятым в сентябре, работать стало проблематично. Участники рынка обратились к правительству с просьбой вернуть те правила, по которым осуществлялся расчет ранее. Депутаты выполнили просьбу. Теперь коэффициент равен единице.

Есть в законопроекте и другие нововведения. Новая корректировка демпфера теперь отразится на общем доходе российского бюджета. С целью компенсации денег принято решение снизить выплаты для НПЗ по акцизу для нефти (для тех НПЗ, которые не могут обеспечить топливом потребности россиян) и увеличить НДПИ для предприятия «Газпрома» (при расчете конденсата).

Также изменится расчет стоимости марки определенного топлива и транспортировки нефти морем. С 2025 года на рынке также произойдут некоторые изменения.

Ранее сообщалось, что участники рынка ожидают отмены ограничений по экспорту топлива.