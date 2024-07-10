Участники ОПГ из Ростова обманули жителей Москвы на 300 млн. рублей

В Ростове столичные полицейские задержали трех участников ОПГ, подозреваемых в мошенничестве, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное МВД.

Трое местных жителей Ростова-на-Дону, согласно версии следствия, искали в интернете доверчивых жителей Москвы. Аферисты представлялись сотрудниками компании, которая занимается продажей отремонтированных автомобилей. Людям предлагали принять участие в подготовке машин к продаже.

Мошенники рассказывали, что сначала за небольшую сумму денег покупают неисправный автомобиль. Затем его ремонтируют и продают. Даже с учетом вложенных средств на ремонт, аферисты гарантировали высокую прибыль. Если у людей не было денег, им предлагали оформить кредит. Прибыльный бизнес потом позволит в краткие сроки закрыть кредит, аргументировали свою позицию злоумышленники.

Многие жители столицы соглашались принять участие в бизнесе. Мошенники забирали деньги и больше на связь не выходили. В рамках данного дела возбуждено более 130 уголовных дел. Общий ущерб составил больше 300 миллионов рублей.

В настоящее время все подозреваемые в мошенничестве задержаны. Один мужчина находится в СИЗО, остальным суд назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что на Украине работают более 1000 мошеннических колл-центров, которые обманывают именно россиян.