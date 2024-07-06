Немкин: на Украине работают более 1000 мошеннических колл-центров для обмана россиян

На Украине работает более 1000 мошеннических колл-центров, нацеленных на то, чтобы атаковать жителей России. Таким образом, за день из каждого такого центра совершается до 10 000 звонков, рассказал депутат Антон Немкин в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Он подчеркнул, что повлиять на их закрытие российские власти не могут, так как мошенники находятся в юрисдикции другой страны. Согласно информации собеседника агентства, каждый такой центр совершает до 10 000 звонков россиянам ежедневно и «зарабатывает» сотня тысяч долларов. Депутат добавил, что такие центры существуют уже очень давно.

Немкин уточнил, что больше всего таких офисов было зафиксировано в Днепропетровске и Киеве. В то же время, их деятельность иногда захватывает также жителей Казахстана, Польши, Чехии, Латвии и англоязычных стран, указал он.

Депутат отметил, что местная полиция пытается противодействовать мошенникам, но делает это недостаточно эффективно. В то же время, российские органы работают четко, добавил он. Немкин рассказал, что в апреле ФСБ и МВД задержали преступную группировку, которая создала в РФ виртуальный узел связи, используемый украинскими колл-центрами для обмана россиян.