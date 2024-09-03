Участники «РУСАЛ фестивAL#НАУКА» устроили гонки квадрокоптеров в Красноярске

В Красноярске состоялся «РУСАЛ фестивAL#НАУКА», в ходе которого участники проводили научные опыты и шоу, погружались в виртуальную реальность, устраивали гонки квадрокоптеров, сообщила prmira.ru.

Участие в мероприятии принимали дети любых возрастов. Для самых маленьких провели инженерные мастер-классы. Для ребят также оборудовали фотобудку, где они могли перевоплотиться в ученых и сделать красивые фото.

Робопес «Боксит» стал любимчиком всех участников форума. Родители, сопровождающие детей, рассказали, насколько интересно они проводили время.

«Очень познавательно не только для детей, как оказывается, но и для взрослых тоже. Пока не во всех локациях успели поучаствовать — только в очках виртуальной реальности. Но планируем пройти все. Очень понравилась робот-собака», — рассказала посетительница выставки Людмила.

Для юных участников подготовили площадки для проведения опытов. Они рассмотрели катушку Теслы, строили катапульты, из картона проектировали «экзоскелеты», управляли квадрокоптерами, учились танцевать с нейросистемой, смотрели VR-фильмы, провели виртуальную лапароскопическую операцию.

Марафон ориентирован на то, чтобы выходной день родители смогли провести время со своими детьми. Форум посвящен Году семьи и популяризации науки. Родители отметили, что в мире новых технологий особенно важно приобщать к подобным проектам молодое поколение. Научные активности стартовали 31 августа в Красноярске, а завершатся 30 ноября в Волгограде. Фестиваль проводят в 15 городах России.

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