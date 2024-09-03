Гостей ВЭФ-2024 развлекают ходулисты, чукотские шаманы и шейхи

Для гостей Восточного экономического форума создали различные локации, где они могут отдохнуть. На «Улице Дальнего Востока» танцуют артисты, поют чукотские шаманы. Участники мероприятия могут рассмотреть необычные арт-объекты, сообщило vostokmedia.com.

Возле павильона Забайкальского края установили необычную скульптуру, выполненную российской художницей Дашей Намдаковой. Арт-объект отличается большими размерами и нестандартной формой. Непосредственно по «Улице Дальнего Востока» прогуливаются артисты на ходунках. Они одеты в яркие наряды. Молодые люди поднимают окружающим настроение, разыгрывая друг с другом небольшие сценки.

В городе установили скульптуру динозавра, который двигается и издает звуки. Гости мероприятия отмечают, что объект выполнен максимально реалистично. Амурозавр — аниматроник вымершей рептилии. Немного дальше по улице художник в режиме реального времени рисует картину. Предполагается, что по завершению мероприятий, приуроченного открытию форума, будет готово 10 современных полотен.

«Художник рассказал, что акриловые зарисовки будут сменять друг друга, расположившись на двух полотнах», — поведала корреспондент «Восток-Медиа».

Кроме того, на улице появилась арабская деревня. Гостей встречают шейхи. Участники могут отдохнуть, расслабиться и выпить чашечку кофе. Деревня появилась из натянутых шатров. А чукотские шаманы в красивых национальных костюмах поднимают настроение танцами с бубнами. Параллельно они исполняют песни.

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