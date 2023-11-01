Участники рынка недвижимости оценили ситуацию в отрасли после повышения ключевой ставки

В пятницу, 27 октября, Центральный Банк поднял ключевую ставку до 15% . Участники рынка недвижимости рассказали, как решение ЦБ отразилось на оформлении ипотеки, сообщает newizv.ru .

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота высказал мнение, что россияне перестанут оформлять ипотеки. Многие вернуться к использованию льготных программ. Подобным способом пользовались и ранее, но массово он не был внедрен в жизнь граждан.

«Годовые темпы роста ипотечного портфеля могут снизиться сразу на 10 п. п. и достигнуть уровня 19-20%», — считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Кредитные организации теперь стараются снижать размер суммы, которую одобряют. Одновременно с этим увеличивают размер первоначального взноса. Иногда просят предоставить еще какие-либо справки, о которых ранее речь не шла. Заемщики начинают массово отказываться от оформления соглашений.

Редакция «Новых Известий» связалась с представителями разных строительных компаний с просьбой спрогнозировать развитие рынка на ближайшее будущее. Ответы можно резюмировать так: пока никто не понимает, что будет происходить дальше, но все будут искать новые способы заработка.

Экономист Дмитрий Потапенко предполагает, что строительные компании будут организовывать на своей базе кредитные организации. Застройщики также предложат собственные программы рассрочек.

«Сейчас строительные компании понятным образом находятся в шоке. Понемногу начнут собирать советы директоров и выстилать себе дорогу в ад. Вероятны такие варианты: „ипотека от застройщика по нулевой ставке“. Рынок первички впадет в ступор, но его будут пытаться оживлять всеми возможными средствами. Могут возникнуть собственные внутренние кредитные программы. И финансовые пирамиды будут возникать, не исключаю. ЦБ считает, что выполнил свою задачу, но на самом деле нельзя так ужесточать рыночные механизмы», - отмечает экономист Дмитрий Потапенко

Эксперт Константин Пороцкий считает, что в ближайшее время никаких изменений на рынке недвижимости не произойдет. Несмотря на дороговизну, люди будут пользоваться льготной ипотекой. Россияне, которые раньше могли приобрести вторичное жилье, будут вынуждены рассматривать варианты из первичного из-за разницы в процентах (8% и 16%).

«Вряд ли будет общее увеличение сделок, а насколько снизится объем сделок, зависит от огромного количества факторов. Например, если инфляция будет расти теми же темпами, как она росла в этом году, а доллар станет по 200 ₽ через полгода, а бензин по 150 за литр, народ побежит последние деньги вкладывать в жильё, будет пытаться сохранить их с любыми ипотеками», - считает Константин Пороцкий, председатель комитета Российского союза строителей по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма»

Эксперт добавил, что значение имеет регион. В одних районах РФ, действительно, рынок недвижимости может временно перестать развиваться.

«В Московской области спрос будет всегда, при любых условиях, потому что там очень много миграции из соседних областей», - считает эксперт Константин Пороцкий

После объявления о повышении уровня ключевой ставки до 15% глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что объявленное повышение может стать не окончательным в нынешнем году.