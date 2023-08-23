Участники выставки в «Москве-Сити» говорят о добавлении пункта в договоре из-за атак БПЛА

Искусствовед Ксения Коробейникова рассказала, что в договоре о сотрудничестве с «Москвой-Сити» появился новый пункт, сообщает newizv.ru .

В документе добавили новый пункт 7.1, в котором сообщается, что в случае любых форс-мажорных ситуаций участники выставки не получат материальной компенсации. Речь идет о выставке, которая пройдет 29 сентября в «Экспоцентре». На мероприятии соберутся представители культурного мира.

В новый пункт внесли различные формулировки, в том числе отказ в выплатах в случае войны или военных действий. Одним словом, если беспилотник повредит здание и нарушит имущество галеристов, то рассчитывать на выплаты нет смысла.

Искусствовед Ксения Коробейникова отметила, что стоимость аренды помещения очень высокая – пять тысяч евро. При этом нет никакой гарантии безопасности. Но из-за того, что есть возможность провести мероприятие в центре города, приходится соглашаться даже на такие условия.

«Да, жалко ярмарку, условия жуткие и не по их вине. Но в их силах найти другое место, пусть и не в центре», - отметила искусствовед Ксения Коробейникова

Корреспондент издания «Новые Известия» интересуется, как власти Москвы и участники местного страхового рынка отреагируют на введение подобных пунктов в договоры для сотрудничества с «Москвой-Сити».