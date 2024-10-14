Порядка двухсот тысяч звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило почти 200 тысяч звонков от будущих мам, там они могут узнать о системе родовспоможения региона, возможностях областных медучреждений и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Это на 1,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 16,1 тысячи звонков поступили из других регионов», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Обратиться к операторам колл-центра можно бесплатно по номеру 8 (800) 550-30-03, они отвечают ежедневно с 8:00 до 20:00. Помимо этого, узнать о системе родовспоможения в регионе можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.