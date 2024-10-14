Порядка двухсот тысяч звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году

С начала 2024 года в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило почти 200 тысяч звонков от будущих мам, там они могут узнать о системе родовспоможения региона, возможностях областных медучреждений и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.