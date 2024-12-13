Участвующих в штурмах в Курской области бойцов из КНДР сравнили с берсерками

Военкор Котенок уточнил, что информацию предоставил источник канала. Он находится в Курской области. Источник высоко оценил качества бойцов из КНДР, которые они проявляют в ходе стажировки в зоне СВО. Он отметил их три сильные стороны.

Во-первых, бойцы умело справляются с любым оружием, которое им предоставляют для стажировки. Во-вторых, каждый боец проявляет высокий уровень индивидуальной подготовки. В-третьих, бойцы из КНДР отличаются быстрой реакцией. Она помогает им на всех этапах выполнения боевых задач.

Источник телеграм-канала сравнил бойцов с берсерками — воинами, которые отличались неистовостью в сражениях. Упоминания о них встречаются в древнегерманских и древнескандинавских мифах.

«ССО — это топ. Абсолютное безразличие к смерти. Это берсерки», — заключил собеседник телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что появилось подтверждение об участии военных КНДР в боях на территории Курской области.