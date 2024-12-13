Появилось подтверждение об участии военных КНДР в боях в Курской области

В боях за освобождение населенных пунктов в Курской области действительно участвуют военные из Северной Кореи. Такое подтверждение привел телеграм-канал «Царьград ТВ».

Авторы поста привели свидетельства нескольких человек, которые ранее говорили о том, что в освобождении российской территории задействованы союзники из КНДР. Например, об этом говорил военкор Владимир Романов, а затем с таким же утверждением выступил политик Олег Царев. По их словам, в освобождении населенного пункта Плехово были задействованы бойцы северокорейского спецназа либо разведбатов. Вслед за ним такое же подтверждение привел военный корреспондент Юрий Котенок.

«Плехово действительно взяли бойцы корейских ССО. Прошли 2 километра по минному полю, молниеносно ворвались в населенник и уничтожили оккупационный контингент», — указал он.

К посту в микроблоге также было приложено видео, на котором бойцы после боя покидают село. Они небольшими группами выходят из него, вытаскивая с собой получивших ранения военных. Съемка проводилась с разведывательного беспилотника.

Ранее военкор Котенок заявил, что во время штурма Плехово было уничтожено порядка 300 бойцов ВСУ. По итогам боя пленных не оказалось.