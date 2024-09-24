Ученая из Перми Рожкова изобрела рецепт крема для лица и вышла на маркетплейсы

Ученая из Пермского политеха Юлия Рожкова рассказала, как разработала рецепт уходовой косметики и вышла на маркетплейсы, сообщил properm.ru.

Юлия Рожкова начала разрабатывать рецепты кремов, понимая высокий уровень конкуренции. Ученая призналась, что для нее важно что-то создавать и постоянно рисковать. Наука развивается. В косметических средствах можно использовать совершенно новые компоненты. Брендовые фирмы не хотят рисковать и тратить время на исследования.

«В итоге большинство средств неплохие, но и не помогают, не работают», — рассказала Юлия Рожкова.

Юлия приобрела физиологичные липиды и сделала их основным ингредиентом косметических средств. Затем готовое средство протестировала на добровольцах. Кремы оказались эффективными. Исследования Юлия передала дерматологам. Специалисты согласны, что средство эффективное. Юлия не прекращает экспериментировать: добавляет масла, витамины, силикон.

«Базовые функции, которые должен выполнять крем, — это увлажнять кожу и восстанавливать липидный барьер, — говорит Юлия. — Если эти две функции обеспечить, то снимется масса проблем с кожей».

Ученая использует в продукте консерванты. Создать косметику без них невозможно, потому что все средства должны храниться при определенной процедуре. Напротив, если в косметике нет консервантов, покупателю важно быть осторожным. Именно консерванты губят микробы и бактерии. Они выступают средством защиты человека.

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