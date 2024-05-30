Дерматолог Коробкова рассказала, какие измения кожи говорят об «истинном» старении

Врач-дерматолог Инна Коробкова в беседе с «Газетой.ру» объяснила, с какого возраста в среднем начинается старение и по каким признакам его видно.

Специалист отметила, что все начинается с пубертатного возраста. Именно тогда организм начинает терять по 1% коллагена в год. Упругость кожи из-за этого снижается, на лице образуются маленькие морщинки, а также веер «линий улыбки». Убрать старение визуально или отсрочить наступление некоторых возрастных изменений помогают средства, способные стимулировать синтез коллагена и эластина.

«Обычно они имеют пометку «лифтинг-эффект». Приветствуются не просто мгновенно работающие компоненты (карнаубский воск, гиалуроновая кислота, коллаген), но и биологически активные вещества. Сегодня наибольшей популярностью пользуются сахара (рамноза и производные ксилозы), низкомолекулярные пептиды, глюканы, факторы роста, не теряют позиций ретинол и его аналоги», – заключила врач.

Особые изменения кожи можно заметить с 30-35 лет. В этот период нужно ухаживать за собой косметикой, в составе которой есть гидрофиксаторы и антиоксиданты. Также старение усиливает солнце, от которого важно защищаться с помощью SPF-фильтров.

Специалист советует обратить внимание на корейскую многоступенчатую схему ухода за лицом, которая предполагает использование пенок, сывороток, кремов, солнцезащитных средств. Это поможет в борьбе со старением кожи, отстрочив явные признаки.

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