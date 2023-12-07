Ученица модельера Зайцева Ирина Аликова рассказала о модных тенденциях

Портал «Дни.ру» публикует интервью с модельером Ириной Аликовой, которая рассказала о современных тенденциях в моде и развитии отрасли в РФ.

Создательница бренда L-Alix рассказала, как ей повезло стать ученицей известного модельера Вячеслава Зайцева.

«Вячеслав Зайцев создал в Москве Лабораторию Высокой Моды. Таких лабораторий в мире всего четыре. Мне посчастливилось стать выпускницей этой Лаборатории. Зайцев готовил из нас fashion дизайнеров, обучал всем приемам высокого шитья, а Haute Couture – это и есть высокое шитье. Его ученики создали свои Дома моды, где работают по всем законам высокой моды – создают модели в единственном экземпляре, во многом вручную, из уникальных тканей, с дорогой отделкой.», - рассказала Дни.ру модельер

Модельер рассказала, что в России есть много профессионалов своего дела, которые несколько раз в год участвуют в показах на престижных площадках. Сама Ирина работает со многими популярными звездами шоу-бизнеса, для которых придумывает эксклюзивные наряды.

Задача модельера Ирины на данный момент сделать всех женщин России прекраснее. Для этого необходимо просто научить их, как правильно одеваться, как подчеркивать свои достоинства.

Ирина Аликова отметила, что сейчас модные тенденции формируются не так, как раньше. Например, модными были джинсы. И все носили только джинсы. Сейчас же доминирует индивидуальный стиль.

«Сейчас нет и единой моды, ставка теперь делается на стиль, а стиль – личное дело каждого человека, он создается в соответствии с его внутренним миром. Как говорил поэт Фазиль Искандер, «по голове кроится шляпа, а не по шляпе голова», модельер может только предложить свое видение образа, а уж дело каждого принять его или не принять.», - рассказывает модельер Ирина Аликова

Девушка уверена, что в каждой женщине живет модельер. Раньше крестьянки сами шили наряды, выбирали полотна и комбинировали цвета.

«Во время войны 1812 года все великосветские дамы перешли на русский народный костюм, кстати, придворный костюм царских фрейлин был создан на основе народного костюма. Хотелось бы, чтобы и сегодня работы наших модельеров отражали русскую культуру.», - отмечает модельер Ирина Аликова

Модельер уверена, что у отечественных дизайнеров есть все шансы выйти на высокий уровень мастерства. Некоторые коллекции важно уметь понимать. Их надо анализировать и оценивать комплексно.