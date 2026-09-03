Анатомическое открытие года? Скрытые каналы между костным мозгом черепа и оболочками мозга могут запускать приступы боли

Костный мозг черепа может быть связан с хронической болью, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Science Translational Medicine. Ученые все активнее изучают скрытые каналы, которые соединяют костный мозг черепа с оболочками мозга и могут участвовать в иммунных реакциях.

Команда под руководством специалистов Гарвардской медицинской школы проанализировала МРТ-снимки 125 взрослых с хронической болью: 88 человек страдали от боли в спине, еще 37 — от остеоартрита колена. Их данные сравнили со снимками 22 здоровых участников.

У пациентов с хронической болью в костном мозге черепа обнаружили повышенный уровень белка TSPO, который часто встречается в иммунных клетках костного мозга. Особенно сильным сигнал был у людей с болью в колене. Более высокий уровень TSPO также был связан с большей интенсивностью боли и ее влиянием на повседневную жизнь.

Дополнительно ученые изучили образцы ткани черепа двух умерших мужчин. У донора с хронической болью оказалось более чем в два раза больше клеток в костном мозге, чем у контрольного донора, а доля TSPO-положительных клеток была выше.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что костный мозг черепа вызывает боль. Однако результаты указывают на возможную роль иммунной активности и связь между черепом и мозгом.