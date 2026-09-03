«Нет такого сценария»: Путин поставил точку в разговорах о мобилизации на ВЭФ

Путин: нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации

Политика

Фото: [Kremlin.ru]

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в настоящее время отсутствуют условия, которые потребовали бы проведения мобилизации, передает ТАСС.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации», — указал президент.

Глава государства сделал это заявление в ходе выступления на ВЭФ, отвечая на вопросы участников форума.

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