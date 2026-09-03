«Третье сентября» — теперь законный бренд: Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак на главный хит Шуфутинского

66-летний композитор и народный артист России Игорь Николаев стал официальным обладателем товарного знака «Третье сентября», сообщил ТАСС. Этот бренд он зарегистрировал еще в марте 2025 года. Срок действия прав истекает 3 сентября 2032 года.

Теперь под этим товарным знаком можно проводить концертные мероприятия, выпускать рекламную продукцию, а также вести гостиничный и ресторанный бизнес.

Песня «Третье сентября» была создана творческим тандемом: музыку написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. Впервые композиция прозвучала в исполнении Михаила Шуфутинского в 1993 году, но настоящую популярность обрела спустя десятилетия.

В 2010-х годах благодаря многочисленным мемам в интернете «Третье сентября» превратилось в главный осенний мем рунета, а 3 сентября стало неофициальным «шуфутиновым днем».

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский уже шесть лет не может продать особняк в США.