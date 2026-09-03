Подмосковные спортсмены завоевали восемь наград в финале Спартакиады учащихся по киокушину
Спортсмены Подмосковья завоевали медали на Спартакиаде учащихся по киокушину
Фото: [Федерация киокушин России]
Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей - три серебряные и пять бронзовых - в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по киокушину, который прошел с 27 по 29 августа в Перми. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, на втором месте в дисциплине «кумитэ» оказались Григорий Копетинский (65 кг, Коломна), Левон Саакян (50 кг, Коломна) и Лиля Хасянова (40 кг, Балашиха). Сафия Гасанова (45 кг, Коломна) и София Регуш (55 кг, Коломна) стали бронзовыми призерами. Третье место также заняли Владимир Хейнштейн (55 кг, Балашиха), Марк Марушин (57,5 кг, Балашиха) и Александр Лебедев (70 кг, Коломна).
Участниками состязаний стали 166 спортсменов из 32 субъектов России, Подмосковье представляли 17 атлетов. Турнир организовали в рамках государственной программы «Спорт России».
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