В Видном взяли на контроль дело, возбужденное по факту убийства местного жителя

Видновская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства местного жителя. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительной информации, инцидент произошел 25 августа. 36-летний житель Видного находился в своей квартире в Ленинском округе, когда в ходе распития спиртных напитков со своим знакомым приревновал его к своей сожительнице. В ходе конфликта он нанес мужчине удар ножом, от которого последний скончался.

После этого злоумышленник расчленил тело и сбросил его части в канализационный коллектор и овраг на территории лесопарка. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность и задержали, по данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.