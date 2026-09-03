Живой таракан в ухе: врачи Щелковской больницы спасли слух пациентки во Фрязине

Медицинские специалисты Щелковской больницы во Фрязине столкнулись с неординарным клиническим случаем: им пришлось спасать слух молодой пациентке, извлекая из ее уха живого таракана. Девушка обратилась в приемное отделение с жалобами на резкую боль и неприятное чувство шевеления внутри, сообщил REGIONS.

Ситуация развивалась по классическому сценарию паники: почувствовав насекомое еще рано утром, пациентка попыталась решить проблему самостоятельно, промыв ушную раковину водой. Хотя непрошеный гость действительно замер и перестал двигаться, болевой синдром только усилился, что заставило девушку все же обратиться к профессионалам.

Осмотр врача-оториноларинголога Сархана Кичибекова подтвердил опасения: глубоко в слуховом проходе находился крупный живой таракан. Врач объяснил, почему такие ситуации требуют немедленного вмешательства специалистов. Насекомые устроены так, что не могут пятиться назад, а их хрупкий хитиновый покров при любом давлении пинцетом легко ломается. Оставить даже мельчайший фрагмент — значит спровоцировать серьезное гнойное воспаление. Кроме того, продукты жизнедеятельности таракана токсичны для нежной слизистой оболочки и способны вызвать сильный химический ожог или острую аллергическую реакцию.

По оценкам медиков, угрозы для слуха удалось избежать полностью. Пациентке назначили контрольный визит через несколько дней для окончательного подтверждения выздоровления.

«Мы аккуратно обездвижили и извлекли насекомое целиком. После тщательной антисептической обработки мы убедились, что повреждений барабанной перепонки нет, и отпустили пациентку домой», — рассказал доктор Кичибеков.

Врачи настоятельно предостерегают жителей от попыток самостоятельного извлечения инородных предметов. Использование ватных палочек, спичек или жидкостей без назначения может протолкнуть объект глубже или повредить органы слуха. При возникновении подобных симптомов следует немедленно ехать в ближайший травмпункт или приемное отделение больницы.

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