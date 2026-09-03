Губернатор Подмосковья рассказал о пострадавших в результате атаки БПЛА в Кубинке

По обновленной информации, в результате ночной атаки беспилотников в подмосковной Кубинке пострадали два человека — 44-летний мужчина, который находился в проезжавшем мимо автомобиле (его задели обломки беспилотника), а также 22-летний мужчина. Он работал на расположенной неподалеку стройке и получил осколочное ранение бедра. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обоих госпитализировали в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Самое главное — угрозы для их жизни нет. Состояние мужчин врачи оценивают как удовлетворительное, им оказывают всю необходимую помощь», - написал он.

По его словам, жители дома на Наро-Фоминском шоссе, в который попал БПЛА, эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Пожар в здании удалось полностью ликвидировать.

Губернатор добавил, что сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работать на месте. Помимо этого, представители Фонда капитального ремонта и управления ЖКХ уже приступили к оценке ущерба, после чего начнется восстановление поврежденного имущества. Жителям окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.