В Подмосковье на региональных дорогах установили 24 адаптивных светофора

На региональных дорогах Подмосковья специалисты Мосавтодора установили видеодетекторы на 24 светофорах типа Т-1 для работы в адаптивном режиме, работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Завершили установку 24 адаптивных светофоров из 25 планируемых на региональных дорогах Подмосковья. Встроенные камеры и датчики в режиме реального времени фиксируют и анализируют поток автомобилей и пешеходов, что позволяет адаптивно управлять движением», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, это позволяет светофорам автоматически переключаться в зависимости от трафика без участия человека в учетом дорожной ситуации. Министр подчеркнул, что система позволяет сократить заторы, снизить время в пути для водителей и повысить безопасность пешеходов.

Наибольшее число адаптивных светофоров установили в Люберцах и Ленинском округе. Так, например, в Люберцах сделали пять адаптивных светофоров на пересечении Рязанского и Быковского шоссе в поселке городского типа Жилино-1 и в городе на пересечениях Октябрьского проспекта с улицей Калинина в поселке Калинина, с Егорьевским шоссе, с 4-ым Люберецким проездом и с улицей Хлебозаводской.

В общей сложности в Подмосковье работают более 50 адаптивных светофоров. Адаптивные светофоры, установленные в 2026 году, доступны на интерактивной карте.

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