В Московской области подвели промежуточные итоги работ по сохранению лесов

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин в рамках совещания, которое прошло под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказал о работе по сохранению лесов региона.

По его словам, в области снизилось число лесных пожаров. В этом году их зафиксировали 31. Площадь возгораний сократилась до 26 га. Все пожары ликвидировали в первые сутки.

Санитарно-оздоровительные мероприятия охватывают более 5 тыс. га. При этом 80% участков выбирают по обращениям жителей. На уборку неликвидной древесины приходится 74% от общего объема санитарно-оздоровительных работ.

Площадь искусственного лесовосстановления составляет 895 га, ухода за лесными культурами — на 11 тыс. га. В лесопитомниках Подмосковья каждый год выращивают около 6 млн сеянцев. Таким образом, регион полностью обеспечен посадочным материалом.

Также 43 округа получили ₽87 млн на уборку мусора в лесу. Всего с территорий планируется вывезти более 31 тыс. кубометров отходов. В рамках акции «Чистый лес» было убрано 58 га валежника и неликвидной древесины.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.