Жителям Подмосковья рассказали о сервисе «Волонтеры на избирательном участке»

В России в рамках подготовки к проведению голосования на сентябрьских выборах запустили цифровой сервис «Волонтеры на избирательном участке», который позволяет избирателям направить заявление о необходимости присутствия волонтеров на избирательном участке для оказания навигационной и организационной помощи. Его реализовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Центральной избирательной комиссией страны.

Сервис доступен на портале госуслуг, подать заявление можно через личный кабинет до 23:59 по московскому времени 14 сентября 2026 года. Поступившие заявления доступны территориальным избирательным комиссиям в их личных кабинетах на портале.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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