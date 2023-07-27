Ученые реализуют проект, который позволит своевременно выявлять у растений даже рак

Ученые Ставропольского государственного аграрного университета совместно с коллегами из Института биоорганической химии РАН разработают ПЦР-тестирование, которое позволит выявлять ряд заболеваний у растений, включая рак, сообщает newstracker.ru .

Тест-системы отечественного производства помогут своевременно диагностировать различные заболевания, которым подвержены растения: фомопсиз, антракноз, гниль, несколько форм рака и не только. Всего система сможет выявить более 19 инфекционных заболеваний.

«Наличие такой технологии станет серьезным подспорьем для анализа и редактирования генетического кода при селекции устойчивых к вредным организмам сортов и гибридов сельскохозяйственных культур», - рассказывает ректор СтГАУ Владимир Ситников

Ученые приступят к работе в рамках масштабной программы научно-технологического сотрудничества. Основная цель – внедрять инновационные технологии для развития генетики и селекции в плодоводстве. На базе Института аграрной генетики и селекции будут апробировать тест-систему отечественного производства. Ректор СтГАУ Владимир Ситников рассказал о важности создания собственных технологий. ПЦР-тестирование поможет вовремя обнаружить заболевания для эффективного дальнейшего лечения, а также не допустит скрещивание заведомо слабых культур. Это позволит селекторам создать необычные сорта, которые смогут адаптироваться к любым условиям существования.