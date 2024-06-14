Ученый-биолог Кочеткова рассказала об опасности сухих колосков для питомцев

Кандидат биологических наук, доцент ДГТУ Анастасия Кочеткова рассказала, что колоски — это бурьян, который в состоянии активного роста не несет угрозы. Однако в момент, когда трава засыхает, она опасна для питомцев россиян. Эксперт поделилась советами, как обезопасить животное, сообщает rostovgazeta.ru .

Опасность в том, что сухие колоски рассыпаются и развеиваются ветром. Они настолько острые, что способны проколоть кожу. Иногда частички попадают в межпальцевое пространство. У домашнего питомца начинается воспаление. Если остюг (так еще называют колоски) попадает в ухо, то питомец может повредить барабанную перепонку. Особенно страдают собаки с длинной шерстью.

«Эти колоски могут проходить под кожей и глубже. Если не предпринимать меры, то собака постоянно будет мучиться с непроходящим свищом», — отметила эксперт.

В случае обнаружения воспаления или раны эксперт рекомендует обращаться в ветеринарную клинику. Чтобы не допускать контакта с сухими колосками ученый-биолог Кочеткова советует надевать на прогулку специальную обувь. Обходить поля можно и просто необходимо, но колоски могут разлететься после первого порыва ветра и попасть на асфальтное покрытие.

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