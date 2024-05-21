Подмосковные ветеринары спасли раненого лосенка

Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли лосенка. Инцидент произошел в Дмитрове, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, местная жительница обнаружила лосенка с множественными ранами и вызвала ветеринаров. Специалисты оперативно прибыли на место и оказали животному всю необходимую помощь.

«Лосенку незамедлительно обработали раны, провели медицинский осмотр. Сейчас он находится под опекой благотворительного фонда защиты животных «Бим». Отдельная благодарность человеку, обнаружившему пострадавшего», - отметил первый замглавы министерства — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.

В министерстве добавили, что детенышу всего около недели.