Ученый Чанфа: китайские мужчины могут искать жен в РФ из-за проблемы демографии

Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа высказал мнение, что в связи с демографическими проблемами в КНР китайские мужчины могут искать невест в других странах, в том числе в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

В Китае подвели итоги принятой в конце 1970-х годов реформе. Так, городским семьям не разрешали рожать более одного ребенка, а сельским — более двух. Теперь в КНР образовался демографический кризис, который привел к старению населения. Профессор Дин Чанфа считает возможным изменить ситуацию, если китайские мужчины начнут активно вступать в брак с иностранками.

«Он предложил мужчинам в Китае рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан», — уточнило издание.

Профессор также отметил, что иностранные невесты менее требовательны. Китайская женщина не согласиться вступить в брак с мужчиной, у которого нет собственного дома, автомобиля и большой суммы денег для выкупа будущей жены.

Предложение профессора вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Женская часть аудитории выступила категорически против, сравнив инициативу с торговлей людьми. Мужчины же отреагировали преимущественно положительно. Некоторые пользователи отметили, что языковой барьер может привести к недопонимаю супругов.

Ранее сообщалось, что профессор Синельников обеспокоен тенденцией россиян к депопуляции.