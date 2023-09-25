Ученый из Ставрополья нашел способ, как отказаться от иностранного сырья для удобрений

Максим Тараванов предлагает использовать белоксодержащие отходы, которые есть на многих местных предприятиях региона. Отходы можно расщеплять при помощи обычной воды. Вследствие химической реакции вырабатываются аминокислоты. Таким способом достаточно просто получить удобрение, которое могут использовать как частные фермеры, так и крупные агропромышленные холдинги.

Предложенный ученым способ решает одновременно две задачи: дает возможность отказаться от импортной продукции и ликвидировать белоксодержащие отходы, которым в естественной среде не свойственно разлагаться.

В настоящее время разработка Максима Тараванова находится на этапе полевых испытаний. Те растения, которые удобряли предложенным ученым способом, показали хороший урожай. Для полного растворения требуется три месяца, что благоприятно влияет на растение.

Во время разработки ученый использовал куриное перо - белоксодержащий отход животноводства.