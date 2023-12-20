Учителя некоторых школ заявляют о незаконном принуждении перехода на «Сферум»

Учителя из разных школ России сообщают, что их принуждают переходить на «Сферум». Все созданные ранее чаты необходимо удалить из других социальных сетей и интернет-мессенджеров. На платформе «Сферум» общение должно проходить между всеми участниками учебного процесса - родителями, учениками и учителями, сообщает rosbalt.ru .

В департаменте образования Москвы корреспонденту «НИ» сообщили, что официального требования о переходе на «Сферум» не было. Учителя из других городов делятся информацией иного характера.

«Было поручение сверху. И устное указание от администрации школы — с учителями, родителями и учениками официально общаться только через „Сферум“. Официальное донесение информации — только через эту платформу», — говорит учитель истории и обществознания из Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков

Учитель из Нижегородской области отметил, что личные чаты ребята и родители имеют право вести в любом мессенджере. Учитель русского языка и литературы из Ижевска Анна Инютинна рассказала, что попытки перехода были. Платформа оказалась удобной не для всех, поэтому родители и дети вернулись в привычные мессенджеры.

«От Министерства образования Хабаровска была специальная директива о переводе всех школ на платформу „Сферум“ в форме административного принуждения. Теперь все официальные школьные сообщения — администрации, классных руководителей — только через „Сферум“. При этом школа ведет своей Телеграм-канал, по активности в соцсетях в том числе оценивают эффективность школы. „Сферум“ — платформа очень неудобная, кстати, но было официальное распоряжение», — заявил «НИ» преподаватель Истории и обществознания из Хабаровска Вячеслав Пильников.

В юридической службе профсоюза «Учитель» корреспонденту «НИ» рассказали, что каждый учитель имеет право выбирать платформу, на которой будет общаться со школьниками и их родителями. Официального требования использовать мессенджер по школам не было.