Учителя рассказали, почему качество образования стало хуже

Учителя из российских глубинок рассказали, почему качество образования заметно снизилось: низкие заработные платы вынуждают педагогов брать дополнительную нагрузку. Подготовиться к предмету в таких условиях сложно. Еще одна причина - дефицит кадров, сообщает newizv.ru .

Так, педагог из села Таремское рассказал, что учителя младших классов вынуждены учить детей среднего звена русскому языку или математике, не имея для этого необходимых знаний и опыта. Сам учитель специализируется на обществознании и истории, но некоторое время параллельно обучал ребят ОБЖ и информатике.

«Многие учителя работают на 2 ставки, то есть нагрузка в неделю — 36 часов вместо 18. Учителя шутят: на 1 ставку есть нечего, а на 2 ставки есть просто некогда», - рассказывает учитель истории и обществознания из села Таремское Дмитрий Казаков

Заработные платы учителей разные в каждом регионе РФ. В Курской области учителя получают 9 668 рублей, а в Томской - 14 091 рубля.

«Сегодня подписала бумагу, что ознакомлена со своим новым, повышенным окладом. 9 642 рубля, учитель, стаж 29 лет. Ставка полная. Одна надежда на повышение МРОТ-до него и добивают наши оклады-но повысили на 400 рублей, в прошлом году он у меня был 9 236», - рассказывает блогер «События Рассказы»

Учителям приходится брать две ставки и загружать себя классным руководством, чтобы можно было бы прожить на эти деньги. Кто-то не выдерживает и увольняется. Тогда часы делят между остальными педагогами. Родители в социальных сетях также отмечают, что многие уроки часто просто никто не проводит из-за отсутствия специалистов. Одна мама рассказывает, что большую часть дня школьники сидят в коридорах.

«Нет времени качественно подготовиться, от переизбытка часов уровень преподавания конечно страдает. Если работать на 2 ставки — такое преподавание будет близким к халтуре. А ведь так работают в России подавляющее число учителей», — признался «НИ» на правах анонимности один из экспертов профсоюза педагогических работников «Учитель».

Молодые учителя уходят в частные школы. В государственных не устраивает многое: низкая заработная плата, большое количество ненужной документации и необходимость одновременно вести по четыре предмета, чтобы выжить. Учителя обращают внимание, что пора с этим что-то решать на федеральном уровне.

Несмотря на проблемы в образовании в одних регионах, положительные тенденции есть в других направлениях. В Московской области каждый день происходят позитивные перемены. Сфера спорта и активного отдыха — не исключение. Что изменилось к лучшему в нашем регионе за последнее время — в материале «Подмосковье сегодня».