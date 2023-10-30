«Пропаганда здоровья»: как перемены в спортивной инфраструктуре Москвы и Подмосковья спасают граждан

Продолжительность и качество жизни человека во многом зависят от того, как и где он ее проводит. Именно поэтому в столице и области активно улучшается спортивная инфраструктура — благодаря физической активности жители Москвы и Подмосковья смогут улучшить свое здоровье.

Тренер и специалист по фитнесу Сердар Каррыев рассказал, что за последние годы в Москве и Подмосковье было построено огромное количество придомовых спортивных площадок.

«Всего же, если верить сайту мэра столицы, на сегодняшний день действует более 29 тысяч спортивных зон. Строятся также воркаут-площадки, футбольные и хоккейные корты. Невооруженным взглядом можно увидеть, что сейчас количество подобных объектов уже выросло и продолжает стремительно расти», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт упомянул и о таких крупных проектах, как «Парк Малевича» в Одинцове. Его по достоинству оценили не только местные жители, но и москвичи — туда едут едва ли не со всех окрестностей, так как локация хорошо продумана и наполнена. Кроме того, в Домодедове заканчивается строительство первого в Подмосковье крытого футбольного поля, а в поселке Богородское открыли современный комплекс для гребного слалома.

Если раньше, добавил эксперт, в широком смысле существовали только старенькие спортплощадки в школах и у домов, то теперь даже в любом парке можно наблюдать современные спортивные зоны с хорошим оборудованием и обустройством. А главное — это то, что они общедоступны. Качественный инвентарь и доступность как раз и влияют на то, что все больше людей занимаются своим здоровьем.

«Собянин уже заявлял, что в два раза увеличилось количество граждан, активно занимающихся спортом. Я думаю, их будет становиться еще больше, если продолжит расти количество и качество объектов, связанных с правильным образом жизни. Если это повсюду и если это выглядит привлекательно, то на людей это будет действовать как пропаганда здоровья», — заключил Каррыев.

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