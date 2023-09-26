Учителя увольняются из школ Екатеринбурга: большой объем работы и маленькая зарплата

В Екатеринбурге начали массово увольняться педагоги. Желая остаться анонимными собеседниками, учителя рассказали, что скоро в образовательной сфере настанет большой кризис, сообщает tagilcity.ru .

«В целом, в системе образования ситуация такова, что педагоги перегружены бумажной работой; по всем видам работ, которые идут за пределами уроков, дико занижены нормы времени; добавь к этому море бесплатных поручений, которые всем направо и налево раздают», — описала ситуацию одна из собеседниц TagilCity.ru.

Главная проблема – много различных поручений, большая нагрузка, выполнение экстренных задач, заполнение большого количества документов. При этом заработную плату в регионе не повышают, хотя президент давал обратное распоряжение.

Одна из уволившихся в школе учительниц рассказывает о хамском отношении со стороны директора. Подтверждают неадекватное отношение к учащимся и сами родители.

Некоторые педагоги рассказывают, что учебные организации незаконно зарабатывают на бесплатном труде педагогов. Сначала им предлагают составить учебные разработки, а потом авторские материалы издают и продают.

Остаться без работы педагоги не боятся. В последнее время спросом пользуется частное репетиторство, онлайн-занятия. При этом заработок значительно выше, чем в государственных школах с большой нагрузкой.

«Молодежь легче идет на фриланс, их соцгарантии не заботят. Сейчас в сфере образования проблема старения педработников. В вузах даже ввели критерий эффективности — педработники моложе 39 лет. Но это не особо помогает. В детские садики молодежь тоже не стремится, там много возрастных работает», — рассказала собеседница TagilCity.ru.

Опрошенные учителя сообщают, что люди будут и дальше массово увольняться. Взрослые педагоги не боятся остаться без заработка, так что молодое поколение тем более не получится удержать в школе.

Проблема стала резонансной после того, как из школы в Екатеринбурге уволилось 20 учителей. Представитель министерства образования ознакомился с ситуацией и провел собрание с родителями. Спикер заявил, что проблема решена.

«Эта история обнажила противоречие между новыми патриотическими целями государства и старым бюрократическим аппаратом», — заявил TagilCity.ru к. ф. н., политический аналитик Андрей Коряковцев.

Спикеры TagilCity.ru уверены, что заявлять о решении проблемы преждевременно.