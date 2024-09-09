Учительница из Курской области рассказала, как ВСУ спалили село и разбили школу

Учительница из Курской области Ирина Звягина рассказала РИА Новости, как ВСУ спалили село и разрушили школу.

Ирина Звягина была вынуждена эвакуироваться, как и большинство односельчан. У людей было буквально 10 минут, чтобы собрать вещи. Понятно, что сельчане уезжали практически без вещей. Женщина разместилась в пункте временного проживания в Курсе вместе с матерью и детьми. Она хотела бы вернуться домой и дальше преподавать английский язык в стенах родной школы, но понимает, что вряд ли это будет когда-либо возможно.

Из села поступает тревожная информация. Школа была частично разрушена ракетами, запущенными ВСУ.

«Здание частично разрушено, разрушен спортзал», — рассказала учительница.

Село частично выгорело. Многим людям уже некуда возвращаться: их дома разбили ракетами и дронами. Некоторые здания сгорели полностью. Над населенным пунктом постоянно летают вражеские беспилотники, поэтому нет гарантии, что целые строения останутся нетронутыми.

Ирина Звягина преподает в пункте временного размещения в Курсе, где для эвакуированных ребят начали проводить занятия в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что наемники ВСУ отличаются особой жестокостью к мирным на курском направлении.