Источник ТАСС сообщил , что наемники, которые присутствуют на курском направлении, проявляют особую жестокость по отношению к мирным россиянам.

В силовых структурах отметили, что в числе украинских батальонов находится много наемников из Польши, США и Франции. Они особенно ведут себя жестоко по отношению к мирным гражданам. В силовых структурах собирают доказательную базу относительно преступлений наемников.

«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники. Сейчас мы точно знаем, что тут, на этом направлении, есть наймиты из Польши, Франции, США», — сказал собеседник агентства.

Украинские военные пересекли границу РФ в начале августа. Они захватили некоторые районы Курской области. Мирные жители были вынуждены в спешке покидать дома. В СМИ распространились кадры, как украинские военные издевались над пожилым мужчиной. Они выкрикивали нацистские лозунги на немецком языке. В касках с нацистской символикой они глумились над пенсионером.

Ранее сообщалось, что мобилизованный в 58 лет боец из Украины рассказал, как его бросило командование ВСУ вблизи населенного пункта в ДНР без оружия и подкрепления.