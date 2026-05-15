В Союзе садоводов рассказали, на что идут деньги членов СНТ

Владельцы дачных участков обязаны участвовать в финансировании расходов садоводческих товариществ, поскольку СНТ являются некоммерческими организациями и не имеют собственных источников дохода. Об этом РИА Новости сообщил председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов. По его словам, все основные расходы товариществ покрываются за счет членских и целевых взносов собственников.

Эксперт пояснил, что средства необходимы для обеспечения повседневной работы СНТ. За счет взносов оплачивается труд председателя, бухгалтера и сторожей, а также содержание инфраструктуры — ремонт дорог, заборов, скважин и электрических сетей. Кроме того, деньги направляются на выполнение требований пожарной безопасности и другие обязательные работы.

Туманов подчеркнул, что отказаться от оплаты членских взносов собственники участков не могут. По его словам, наличие земельного участка автоматически предполагает участие в финансировании деятельности товарищества.

Отдельно эксперт рассказал о целевых взносах, которые собираются на конкретные проекты. Речь может идти о строительстве детских площадок, ремонте дорог или других работах, не относящихся к текущему содержанию СНТ. Решение о таких сборах принимается на общем собрании членов товарищества.

По словам Туманова, система взносов остается основным механизмом поддержания инфраструктуры и нормальной работы садоводческих объединений.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате предложили упростить перелеты для семей с детьми.