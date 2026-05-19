Капитализм без работы: экс-советник президента РФ раскрыл, почему автоматизация подрывает основы экономики

Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, в эфире радио Sputnik выдал пугающий, но логичный прогноз: роботы уничтожат классическую экономику «товар-деньги-товар». По его словам, в недалеком будущем производство окажется почти полностью автоматизированным. Заводы будут работать с минимальным участием человека: где-то 150 человек на все предприятие, из которых 140 — уборщики, а еще 10 — начальники. Акционеры, конечно, где-то рядом. Но главный вопрос: а где в этой схеме добавленная стоимость?

Клименко объясняет: когда машины делают все сами, себестоимость товара стремится к нулю. Не нужно платить огромным армиям рабочих, не нужно думать о социалке, больничных, отпусках. Роботы не бастуют, не просят премию и не уходят на обед. В итоге смартфоны, кроссовки, одежда и техника становятся банально дешевыми. Но это, на первый взгляд, рай для потребителя оборачивается адом для экономики. Потому что исчезает тот самый механизм, который крутил шестеренки капитализма: ты работаешь — получаешь деньги — тратишь их на товары. Если работы нет, то и денег нет. А если денег нет, то кто будет покупать эти дешевые смартфоны?

Автоматизация, по словам Клименко, ударит прежде всего по густонаселенным странам — США и Китаю. Огромные массы людей останутся без работы, и это не временная безработица, а структурный сдвиг, который классическая экономика переварить не в состоянии. Итог может быть печальным: либо мы придумаем новую систему распределения благ (например, безусловный базовый доход), либо столкнемся с социальными катаклизмами невиданного масштаба. Вопрос «где добавленная стоимость?» — не риторический. Это вызов, на который ни политики, ни экономисты пока не дали внятного ответа. Роботы наступают, и старая добрая формула «товар-деньги-товар» может уйти в прошлое быстрее, чем мы думаем. А вместе с ней — привычный мир труда, зарплат и потребления.

Ранее он рассказал о последствиях запрета параллельного импорта.