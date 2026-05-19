Танцующая вопреки: Волочкова нарушила запрет врачей и репетирует после замены сустава

Анастасия Волочкова, известная балерина и экс-прима Большого театра, оказалась в непростой ситуации: после тяжелой операции на ноге в немецкой клинике врачи строго запретили ей даже надевать пуанты и выходить на сцену. Речь идет о замене тазобедренного сустава — вмешательстве, которое требует долгой и аккуратной реабилитации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Однако планы медиков разошлись с творческими амбициями артистки. В интервью она честно призналась, что не смогла усидеть на месте: вместо того чтобы три месяца выполнять щадящие упражнения и ждать полного заживления, Волочкова начала нарушать предписания.

«Танцевальные номера сами себя не сделают», — объяснила она свое решение.

Сейчас балерина трудится над новым шоу, репетирует, несмотря на риск и изнурительные нагрузки.

Что из этого выйдет для ее здоровья — большой вопрос. Но сама Волочкова уже спланировала передышку: в июле она улетает на Мальдивы, чтобы провести там летний отпуск. Новую программу зрители увидят предстоящей весной, а к хейтерам и их «желчи» звезда, по ее словам, давно равнодушна.

