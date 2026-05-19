Назван популярный продукт, способный вывести наночастицы из организма

Международная группа южнокорейских ученых опубликовала в журнале Bioresource Technology (BT) исследование, согласно которому пробиотическая бактерия, выделенная из традиционного блюда кимчи, способна связывать нанопластик в кишечнике и ускорять его выведение из организма. Нанопластиком, пояснили авторы, называют частицы пластика размером менее одного микрометра, образующиеся при разрушении более крупных пластиковых изделий. Такие частицы, по их данным, могут проникать в организм через воду и пищу и, как опасаются специалисты, способны преодолевать кишечный барьер, накапливаясь в почках, мозге и других органах.

Исследователи сфокусировались на штамме молочнокислых бактерий Leuconostoc mesenteroides CBA3656, который был выделен из кимчи. В лабораторных условиях, как сообщается в статье, эта бактерия связывала наночастицы полистирола с эффективностью 87% — результат, сопоставимый с контрольным пробиотическим штаммом. Однако ключевое различие, подчеркнули ученые, проявилось в среде, имитирующей человеческий кишечник. Если у контрольной бактерии способность к связыванию упала до 3%, то штамм из кимчи сохранил показатель на уровне 57%.

Далее эксперимент перенесли на стерильных мышей. У грызунов, получавших пробиотик, содержание нанопластика в фекалиях оказалось более чем вдвое выше по сравнению с контрольной группой. Это, по мнению авторов работы, указывает на то, что бактерии связывают частицы в кишечнике и способствуют их выведению естественным путем.

Руководитель исследования Се Хи Ли отметила, что пластиковое загрязнение все чаще воспринимается не только как экологическая проблема, но и как серьезная угроза общественному здоровью. По ее словам, полученные результаты демонстрируют, что микроорганизмы из традиционных ферментированных продуктов могут предложить новый биологический подход к решению этой задачи. Вместе с тем авторы работы предупредили, что исследование находится на ранней стадии: пока данные получены только в лабораторных экспериментах и на животных моделях, а влияние бактерии на выведение нанопластика у людей еще предстоит изучить.

